الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أمريكية في بندر عباس

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للولايات المتحدة في مدينة عباس جنوبي البلاد.

وقالت دائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني، في بيان، إن منظومة صواريخ أرض-جو تابعة للقوة الجوية رصدت وتعقبت، قبل ساعات، طائرة مسيّرة "معادية" تابعة للولايات المتحدة.



وأضاف البيان أن المنظومة تمكنت من إسقاط الطائرة بعد رصدها وتعقبها، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن نوع المسيّرة أو ملابسات الحادث.