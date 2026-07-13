هيئة بريطانية تعلن تعرض ناقلة لحادث أمني قبالة سواحل اليمن

وقالت الهيئة، في بيان، إن الناقلة كانت تبحر شرقاً عبر "ممر العبور الموصى به دولياً"، عندما رصد طاقمها اقتراب ستة قوارب صغيرة من جهة الميمنة.وأضافت أن أحد القوارب اقترب حتى مسافة خمسة كابلات بحرية، ما دفع فريق الأمن المسلح على متن الناقلة إلى إطلاق طلقات تحذيرية، فيما بقيت القوارب الخمسة الأخرى على مسافة ميل بحري واحد.وأشارت الهيئة إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث، داعية مشغلي السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.