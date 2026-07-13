ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على إيران

وقال في تدوينة على منصة تروث وتابعتها ، إن " مفتوح، وسيظل مفتوحاً، سواء بوجود أو بدونه"، مبينا "اننا نعيد فرض الحصار على إيران -وهي التسمية التي أُطلقت عليه لأنه يقتصر على منع السفن الإيرانية أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج- في حين ستتمتع جميع الدول الأخرى بحق الاستخدام العادل والمفتوح للمضيق".وأضاف "من الآن فصاعداً، ستُعرف بلقب "حامية مضيق هرمز"؛ وبناءً على ذلك، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها -بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة- عن كافة التكاليف اللازمة لتأمين السلامة والأمن في هذه المنطقة شديدة الاضطراب من العالم"، لافتا الى ان "إجراءات التنفيذ والترتيبات اللازمة لذلك ستبدا على الفور".