ترامب: سنفرض سيطرتنا على مضيق هرمز وسنضرب إيران بقوة

وأضاف ، في تصريحات لشبكة " نيوز"، أن نقضت الاتفاق الذي كان قائماً معها، قائلاً: "كان هناك اتفاق مع إيران لكنهم نقضوه، وهم ينقضون الاتفاق دائماً".وأكد الرئيس الأمريكي أن "ستضرب إيران بشكل قوي للغاية"، مضيفاً: "لقد ضربناهم بقوة الليلة الماضية".وتابع: "سنتقاضى رسوماً مقابل حماية ".