وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الاعتداءات تشكل "تقويضاً واضحاً لجهود الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما المادة (31)، التي تلزم باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها ومنع أي اعتداء عليها".وأضافت أن الحكومة العراقية سبق أن بذلت جهوداً للتصدي لهذه الاعتداءات، إلا أنها تتطلع إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وحسماً لمنع تكرارها.وشددت الخارجية على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات فورية لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، إلى جانب توفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الكويتية المعتمدة لدى ، وضمان أمن وسلامة العاملين فيها، مؤكدة أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين.