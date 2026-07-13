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"قد نُباد نووياً": وثيقة بخط يد "السنوار" تكشف أسرار أخطر 10 ساعات
دوليات
2026-07-13 | 07:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,445 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
كشف "معهد عميت لبحوث الإرهاب والاستخبارات" أن رئيس
المكتب السياسي
السابق لحركة حماس،
يحيى السنوار
كان يعتقد أن
إسرائيل
قد ترد على عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023 باستخدام أسلحة نووية ضد قطاع
غزة
.
وكانت وثائق سابقة كشف عنها المعهد أو الجيش الإسرائيلي في أكتوبر 2025 أو قبل ذلك، قد كتبها السنوار أيضا وتناولت مواضيع مماثلة، وكتبت إحداها حتى في نفس اليوم، إلا أن هذه الوثيقة تتعمق أكثر من غيرها في سيناريو استخدام الأسلحة النووية، مما يجعلها الأكثر أهمية في هذا السياق.
وفي وثيقة أخرى ذات صلة، كان السنوار قد حذر من أن نافذة الفرصة لتحقيق تأثير المفاجأة في الاجتياح كانت تتراوح بين ست إلى عشر ساعات فقط، وأكد على ضرورة إعاقة قدرة
إسرائيل
على شن هجوم مضاد خلال هذه الفترة الحرجة، ثم أضاف السنوار في الوثيقة التي تم الكشف عنها حالياً أن إسرائيل سوف تشن رداً قوياً في أي حال من الأحوال، ولم يستبعد احتمال استخدامها للأسلحة النووية كخيار مطروح على الطاولة.
وكتب السنوار في الوثيقة بخط يده: "خطة دفاعية: العدو لن يتردد في استخدام جميع الوسائل والأسلحة المتاحة له، ليس فقط من خلال الهجوم ولكن أيضاً بوسائل أخرى، وقد يستخدم حتى قنبلة نووية، لكن أولاً سوف يفاجأ بالهجوم وينزل في حالة من
الفوضى
، وكإجراء احترازي إضافي، ينبغي تنظيم عملية شعبية للعودة إلى القرى وإعادة احتلالها رمزياً، هذه الحملة هي معركة حياة أو موت، وستكون هناك حياة بإذن الله".
وعلق معهد "عاميت" على ما ورد في الوثيقة قائلا إنه على الرغم من قلق السنوار من أن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية رداً على الاجتياح كان خطراً حقيقيا يستحق التقدير، إلا أنه لم يتخل عن رؤيته للحرب، وأكد أنها ستكون "معركة حياة أو موت" حتى لو كان الثمن هو تدمير قطاع
غزة
بالكامل، مما يعكس إصراره على المضي قدماً في خطته رغم التبعات الكارثية المحتملة.
وتناولت الوثيقة الجديدة أيضا تفاصيل قوة الاجتياح المخطط لها، حيث تحدثت عن قوة اجتياح تضم ما يصل إلى 10,000 مقاتل من حماس، تستهدف أكثر من 200 مجتمع إسرائيلي وموقع للجيش الإسرائيلي، غير أن الإصدارات اللاحقة من الخطة والاجتياح الفعلي الذي نفذ في 7 أكتوبر 2023 شملت نحو 2,000 من مقاتلي حماس في الموجة الأولى، وعدد مماثل في الموجة الثانية، إضافة إلى نحو 1,600 إضافي غير منظم من سكان غزة غير المدربين في الموجة الثالثة، ليصبح المجموع الكلي للغازين نحو 5,600 مقاتل، وهو عدد أقل بكثير مما كان مخططاً له في البداية.
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