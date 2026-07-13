سيؤدي لعواقب كارثية.. روسيا تحذر من قصف مفاعل بوشهر الإيراني

وقال أوليانوف، في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ أيّ هجوم على منشأة نووية يُعدّ "جريمة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مؤكّداً أنّ ضرب محطة بوشهر قد تكون له تداعيات خطيرة على جميع دول ، وداعياً إلى وقف هذه الهجمات فوراً.وكان المدير العامّ لمؤسسة "روساتوم" الروسية، ليخاتشيوف، قد أعلن أنّ محافظة بوشهر تعرّضت لقصف جوي، من دون أن تصاب المحطة النووية.وجاء التحذير الروسي عقب سلسلة ضربات شنّها الجيش الأميركي على ، فيما زعمت الأميركية "سنتكوم" أنّ الهجوم جاء رداً على استهداف سفن تجارية في .وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها قصفت نحو 90 هدفاً داخل إيران، في حين أكّد حرس الإسلامية الردّ باستهداف قاعدتين أميركيتين في وقاعدتين في .وتُعدّ محطة بوشهر أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في إيران، وتقع على ساحل في محافظة بوشهر. وتُشغَّل بالتعاون مع ، فيما تخضع لرقابة . ويثير أيّ استهداف محتمل للمحطة مخاوف من تسرّب إشعاعي قد يخلّف تداعيات بيئية وصحية واسعة، تمتد إلى دول الخليج المجاورة.وتتولّى الحكومية الروسية "روس آتوم" تشييد وحدتين جديدتين في محطة بوشهر النووية جنوب إيران، في إطار التعاون النووي القائم بين وطهران.