الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان

وقال في بيان تابعته ، ان "السبيل الوحيد لفتح هرمز هو إنهاء تدخلات واحترام سيادة الدول المطلة عليه"، مبينا ان "استمرار التدخلات الأمريكية في سيؤدي لحوادث أكبر في قطاع النفط والغاز العالمي".واضاف ان "العدو الأمريكي استهدف مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر جنوب غربي البلاد"، مشيرا الى ان "بحريتنا استهدفت منشآت وبنية الجيش الأمريكي العدواني في الجفير بالبحرين".وأكد انه "تم استهداف منظومات رادار في بالصواريخ والمسيرات".