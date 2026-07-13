الجيش الكويتي يعلن التصدي لأهداف جوية معادية

وقال الجيش في بيان عبر منصة "أكس"، إن القوات المسلحة تتصدى لأهداف جوية معادية في المجال الجوي الكويتي".وأكدت للجيش أن "أي أصوات انفجارات، إن سمعت، هي نتيجة اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لهجمات معادية".ودعا الجيش الكويتي "الجميع الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".وكان الإيراني أعلن أنه استهدف ودمر بشكل كامل مخازن الوقود وأنظمة الدفاع الجوي " " في القاعدة الأمريكية في علي سالم بالكويت، بالإضافة إلى نظام راداري استراتيجي "إف بي إس" في قاعدة أحمد الجابر.وفي هذا الصدد، أفادت مصادر إخبارية بسماع أصوات انفجارات عنيفة في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في .