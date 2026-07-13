الجيش الأمريكي: أنهينا جولة جديدة من الضربات ضد إيران

وقالت : "أكملنا موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، واستخدمنا مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية لأول مرة في الضربات على ".وجاء في بيان الأمريكية (سنتكوم) إنها "نفذت موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران في 12 تموز، حيث استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة؛ وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة ".وأضاف البيان: "استهدفت قوات القيادة المركزية الأمريكية أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".وشددت القيادة المركية الأمريكية على أن "مضيق هرمز يعد ممرا بحريا حيويا للتجارة العالمية، ولا تسيطر عليه إيران".وأكدت القيادة المركزية في بيانها أنها "تتخذ وضعية الاستعداد لضمان بقاء حرية الملاحة متاحة للسفن التجارية، وذلك رغم استمرار إيران في ممارساتها التي تشمل العدوان غير المبرر، والمضايقات، والتهديدات، والإعلانات التعسفية".وفي هذا الصدد نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية ضد إيران تواصلت لأكثر من ثلاث ساعات.وكان مسؤول بمحافظة الإيرانية أفاد بتعرض نقطتين في محيط لهجوم بقذائف أطلقها العدو الأمريكي، وقال إن هاجم مناطق في مدينتي بهبهان ودزفول جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى مقتل شخص وإصابة 4 إثر قصف أمريكي على محطة ضخ مياه زراعية في مدينة ماهشهر.ونقلت عن محافظة مركزي الإيرانية أن "العدو استهدف مناطق خارج مدينة خنداب وسط إيران". كذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارين في عباس جنوبي البلاد.