​طهران: واشنطن ترتكب أبشع الجرائم واستمرار العدوان يلغي التزامنا بالمذكرة

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الهجمات الأمريكية شملت منشآت حيوية في جنوب ، منها ميناء سيريك التجاري وميناء جابهار، ومحطات أرصاد جوية، وأرصفة صيد، إلى جانب استهداف حاويات شحن.كما أكدت أن القصف طال جسراً للسكك الحديدية في ، مما أدى إلى تعليق حركة القطارات وتعطيل وصول المشاركين إلى مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل ، ووصفت ذلك بـ"أبشع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الإيراني".وأشار البيان إلى أن تدخلت علنا في عملية تنفيذ الترتيبات اللازمة التي كانت إيران بصدد تنفيذها في ، مما أدى إلى عودة حالة انعدام الأمن في المضيق وإعاقة حركة الملاحة التجارية الدولية.وأضافت الخارجية أن ، "بسبب استخدامه أراضي ومرافق الدول الواقعة على الضفة الجنوبية للخليج لتجهيز العدوان العسكري ضد إيران، قد حوّل هذه الدول عمليا إلى ساحة لحربه غير القانونية والإجرامية ضد الشعب الإيراني".وجاء في البيان أن إيران، "تمسكا بحقها في الدفاع المشروع، سترد على أي عدوان بأي مستوى وحجم، ضمن إطار القانون الدولي"، وأوضحت أن الولايات المتحدة "لا تستطيع تحقيق أهدافها من خلال هذه الهجمات الإرهابية، لأن الشعب الإيراني أثبت عبر التاريخ قدرته على الصمود في وجه أقوى القوى وأكثرها عدوانية".وفي ختام البيان، أكدت أن "استمرار الولايات المتحدة في عدوانها يجعل إيران غير ملزمة بالالتزام بمذكرة التفاهم"، مشددة على أن ستبقى ملتزمة بالاتفاق طالما التزم الطرف الآخر به، لكنها لن تقبل بانتهاك بنوده أو "التسامح مع استمرار الأعمال العدوانية".