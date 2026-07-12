فرنسا تبدي استعدادها للمشاركة بنشر قوات في لبنان بشرط

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الحب والسلام
من
01:50 AM
الى
02:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الداخلية تنفي وجود 600 ألف منتسب يتقاضون رواتب مزدوجة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569865-639194873420120931.jpg
فرنسا تبدي استعدادها للمشاركة بنشر قوات في لبنان بشرط
دوليات
2026-07-12 | 17:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
112 شوهد
قال وزير الخارجية الفرنسي
جان نويل
بارو إن بلاده مستعدة للمساهمة في نشر قوات دولية بلبنان اذا طلبت منها السلطات
اللبنانية
ذلك.
وأضاف الوزير، في مقابلة مع صحيفة (Ouest-France): "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين
اللبنانية
والإسرائيلية يفتح آفاقا تاريخية لوقف دائم لإطلاق النار. ونحن على استعداد للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار هذا وتقديم الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، كما أننا مستعدون للمشاركة في التحقق من تنفيذ الاتفاق، ولا سيما نزع سلاح (حزب الله) من قبل القوات المسلحة اللبنانية".
وأشار الوزير إلى أن مثل هذه العمليات ستتطلب العمل خارج نطاق تفويض
قوة الأمم المتحدة المؤقتة
في
لبنان
(اليونيفيل)، والذي ينتهي في نهاية العام.
وقال بارو إن
باريس
مستعدة، بدعم من
الولايات المتحدة
ودول أوروبية أخرى، وخاصة
إيطاليا
، لـ "حشد الجهود لنشر تحالف دولي إطاري لدعم القوات المسلحة اللبنانية"، إذا طلبت منها السلطات اللبنانية المساعدة بهذا الخصوص .
وفي 26 حزيران الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا بعد خمس جولات من المفاوضات التي جرت في
واشنطن
برعاية الولايات المتحدة، وبموجب هذا الاتفاق، "ستستعيد القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا (السيطرة السيادية الفعالة على كامل أراضي البلاد)، كما سيتم نزع سلاح التشكيلات غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية العسكرية، ما يهيئ الظروف لانسحاب القوات الإسرائيلية من
جنوب لبنان
".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
روسيا تبدي استعدادها لتأمين احتياجات أوروبا النفطية والغازية
09:53 | 2026-06-04
إيران تضع شرطاً للمشاركة في محادثات باكستان
15:25 | 2026-04-21
إيران تحدد شرطها للمشاركة في كأس العالم 2026
06:06 | 2026-04-21
ديشامب يكشف موقف نجم فرنسا من المشاركة في المونديال
14:20 | 2026-06-01
لبنان
فرنسا
قوة الأمم المتحدة المؤقتة
قوة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
جنوب لبنان
اللبنانية
جان نويل
حزب الله
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الجدل الواسع.. الكشف عن هوية "الرجل المقنّع" في جنازة السيد الخامنئي
دوليات
45.06%
05:26 | 2026-07-12
بعد الجدل الواسع.. الكشف عن هوية "الرجل المقنّع" في جنازة السيد الخامنئي
05:26 | 2026-07-12
بينها عربي.. ترتيب المنتخبات العشرة الأولى في التصنيف العالمي الجديد
كأس العالم 2026
31.08%
13:35 | 2026-07-11
بينها عربي.. ترتيب المنتخبات العشرة الأولى في التصنيف العالمي الجديد
13:35 | 2026-07-11
الدولار يواصل الانخفاض.. اسعار جديدة في السوق العراقية
اقتصاد
13.08%
03:54 | 2026-07-11
الدولار يواصل الانخفاض.. اسعار جديدة في السوق العراقية
03:54 | 2026-07-11
قطع طريق رئيسي في بغداد بعد انهياره
محليات
10.78%
03:26 | 2026-07-12
قطع طريق رئيسي في بغداد بعد انهياره
03:26 | 2026-07-12
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
الطريق الى الكأس
الدور نصف النهائي من مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ٢٠ | 2026
14:15 | 2026-07-12
الطريق الى الكأس
الدور نصف النهائي من مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ٢٠ | 2026
14:15 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-12
Live Talk
حظر اصطياد البلابل في العراق - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-12
Live Talk
حظر اصطياد البلابل في العراق - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-12
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
الأكثر مشاهدة
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
الطريق الى الكأس
الدور نصف النهائي من مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ٢٠ | 2026
14:15 | 2026-07-12
الطريق الى الكأس
الدور نصف النهائي من مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ٢٠ | 2026
14:15 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-12
Live Talk
حظر اصطياد البلابل في العراق - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-12
Live Talk
حظر اصطياد البلابل في العراق - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-12
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
اخترنا لك
روسيا تحذر من قصف "محطة بوشهر": قد يتسبب بعواقب وخيمة
18:39 | 2026-07-12
طهران: واشنطن ترتكب أبشع الجرائم واستمرار العدوان يلغي التزامنا بالمذكرة
18:03 | 2026-07-12
انفجارات جنوبي إيران والجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة
17:16 | 2026-07-12
الجيش الأمريكي ينفي مقتل ثلاثة من جنوده في الكويت
16:32 | 2026-07-12
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 4490 قتيلا
16:15 | 2026-07-12
إيران تكشف حقيقة تعرض محطة بوشهر النووية لهجوم أمريكي
15:16 | 2026-07-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.