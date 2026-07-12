فرنسا تبدي استعدادها للمشاركة بنشر قوات في لبنان بشرط

وأضاف الوزير، في مقابلة مع صحيفة (Ouest-France): "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين والإسرائيلية يفتح آفاقا تاريخية لوقف دائم لإطلاق النار. ونحن على استعداد للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار هذا وتقديم الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، كما أننا مستعدون للمشاركة في التحقق من تنفيذ الاتفاق، ولا سيما نزع سلاح (حزب الله) من قبل القوات المسلحة اللبنانية".وأشار الوزير إلى أن مثل هذه العمليات ستتطلب العمل خارج نطاق تفويض في (اليونيفيل)، والذي ينتهي في نهاية العام.وقال بارو إن مستعدة، بدعم من ودول أوروبية أخرى، وخاصة ، لـ "حشد الجهود لنشر تحالف دولي إطاري لدعم القوات المسلحة اللبنانية"، إذا طلبت منها السلطات اللبنانية المساعدة بهذا الخصوص .وفي 26 حزيران الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا بعد خمس جولات من المفاوضات التي جرت في برعاية الولايات المتحدة، وبموجب هذا الاتفاق، "ستستعيد القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا (السيطرة السيادية الفعالة على كامل أراضي البلاد)، كما سيتم نزع سلاح التشكيلات غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية العسكرية، ما يهيئ الظروف لانسحاب القوات الإسرائيلية من ".