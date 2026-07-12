إيران تكشف حقيقة تعرض محطة بوشهر النووية لهجوم أمريكي

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أنه تم تداول أخبار مغلوطة مساء اليوم الأحد، تفيد باستهداف موقع النفايات في محطة بوشهر النووية، وما رافقه من ادعاءات بانتشار مواد مشعة في الأجواء المحيطة بالموقع.

وفي هذا السياق، صرّح إحسان جهانيان، نائب محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية، وفق "فارس"، بأن هذه الشائعات عارية تماماً من .



وقال جهانيان: "إن الأنباء المتعلقة بانتشار المواد المشعة أو حدوث أي تسرب إشعاعي في موقع نفايات المحطة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مؤكداً أن المحطة ومواقع النفايات التابعة لها تعمل بشكل طبيعي وآمن.



وتُعد محطة "بوشهر" النووية، الواقعة على ساحل ، أول وأكبر محطة لتوليد الطاقة النووية في ، وقد تم إنجازها وتشغيلها بمساعدة تقنية من .