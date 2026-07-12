إيران.. مقتل مسؤول بقطاع الاتصالات في هجمات أمريكية

وأفادت وكالة "فارس" بأن نوح مهدوي رئيس دائرة صيانة شركة الهاتف في هرمزغان لقي مصرعه إثر هجوم أمريكي قبل ساعة على جزيرة فارور.وأضافت أن مهدوي كان رئيسا لدائرة صيانة شركة "همراه أول" (شركة الهاتف الحكومية) في المحافظة وهو من أبناء بندرلنكه.وبحسب محافظة هرمزغان، فإن نوح مهدوي أُرسل في مهمة لتنفيذ عمليات لتحقيق استقرار الاتصالات بعد هجمات العدو.وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية أيضا إلى أن اثنين من زملاء نوح مهدوي أصيبوا في الهجوم الأمريكي.وأعلن أنه ضرب حوالي عشرات الأهداف في في أحدث استهداف له في وقت مبكر من اليوم الأحد.