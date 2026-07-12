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حديث أمريكي عن تراجع مكانة الدولار ونفوذ الولايات المتحدة عالميا
دوليات
2026-07-12 | 13:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
103 شوهد
قال الكاتب الأمريكي جون بيركنز، المعروف بتأليفه كتاب "اعترافات قاتل اقتصادي"، إن مكانة الدولار الأمريكي والنفوذ العالمي للولايات المتحدة يواجهان تحديات متزايدة.
ووتزامن تصريحات بيركنز مع تنامي الانتقادات لنظام
الاحتياطي الفيدرالي
وتصاعد الدعوات حول العالم لإعادة النظر في الاعتماد على العملة الأمريكية.
وأضاف بيركنز، خلال مقابلة إعلامية، أن الناس في مختلف الأماكن باتوا يشككون بشكل متزايد في
الولايات المتحدة
والدولار ونظام الاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية تدفع بعض الدول إلى البحث عن بدائل تقلل من اعتمادها على النظام المالي الأمريكي.
وأوضح أن
الصين
تواجه تحديات كبيرة في مساعي تقليل الاعتماد على الدولار، نظراً لامتلاكها كميات كبيرة من الأصول المقومة بالعملة الأمريكية، معتبراً أن أي انخفاض حاد في قيمة الدولار قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني.
وأشار بيركنز إلى أن قوة أي إمبراطورية عالمية، بحسب وصفه، ترتكز على ثلاثة عوامل رئيسية: امتلاك عملة مهيمنة عالميا، والقوة العسكرية، وانتشار اللغة، وقال إن تراجع مكانة الدولار قد يؤدي إلى انخفاض النفوذ الأمريكي عالميا، كما اعتبر أن القوة العسكرية الأمريكية تواجه تساؤلات متزايدة بسبب نتائج الحروب والتدخلات الخارجية خلال العقود الماضية.
وتأتي تصريحات بيركنز في وقت يشهد فيه النظام الاقتصادي العالمي تحولات متسارعة، مع محاولات عدد من الدول تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية، وزيادة دور عملات أخرى في المعاملات المالية، وسط نقاشات واسعة حول مستقبل النظام النقدي العالمي.
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