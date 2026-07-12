وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العقيد الركن العطوان، في بيان، إن إحدى منصات الحفر البحرية التابعة لشركة نفط في المياه الإقليمية تعرضت أيضاً للاستهداف بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى أضرار مادية وإصابة أحد العاملين الذي يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.وأضاف أن الجهات المختصة باشرت إجراءات التعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار جاهزية القوات المسلحة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.