روسيا تعلن تدمير 220 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

وأشار بيان الوزارة إلى أن تدمير المسيرات الأوكرانية الثابتة الجناح، تم في الفترة من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة من مساء اليوم بتوقيت .وقالت : "خلال النهار، بين الساعة 8:00 و 20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 220 مسيرة جوية أوكرانية من نوع الطائرات فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وتولا، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية ، ومياه والبحر الأسود".