تحذير دولي مما يحدث في الخليج

وقال غوتيريش إن "استئناف المواجهات، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على سفن في ، والضربات الأمريكية على ، والهجمات الإيرانية على أهداف في دول مجاورة، يمثل تطورا مقلقا يجب وقفه فورا".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى "وقف الهجمات، وحث إيران والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات بشكل عاجل والعمل على حل القضايا العالقة عبر الوسائل الدبلوماسية، لتجنب مزيد من التصعيد".وشهدت منطقة ، اليوم الأحد، تصعيدا عسكريا جديدا بعدما جددت إيران هجماتها على وقطر والإمارات والكويت، فيما أعلنت الدول الأربع تفعيل منظوماتها الدفاعية للتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات للسكان.وقالت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأحد، إن نحو 10 قذائف معادية أصابت أهدافا عسكرية في جنوبي إيران دون الإبلاغ عن تسجيل ضحايا.