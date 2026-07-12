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غوتيريش يدعو طهران وواشنطن الى استئناف المفاوضات
دوليات
2026-07-12 | 13:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
148 شوهد
دعا الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
، الأحد،
إيران
والولايات المتحدة الأمريكية الى استئناف المفاوضات.
وقال غوتيريش في كلمة له، "أحث
إيران
والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات بشكل عاجل ومعالجة القضايا العالقة عبر الدبلوماسية".
وأضاف "العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في المنطقة ستؤدي إلى عواقب كارثية على شعوبها".
وشهدت العلاقات بين
واشنطن
وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.
ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول
مضيق هرمز
وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.
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