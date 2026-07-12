غوتيريش يدعو طهران وواشنطن الى استئناف المفاوضات​

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ، الأحد، والولايات المتحدة الأمريكية الى استئناف المفاوضات.

وقال غوتيريش في كلمة له، "أحث والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات بشكل عاجل ومعالجة القضايا العالقة عبر الدبلوماسية".

وأضاف "العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في المنطقة ستؤدي إلى عواقب كارثية على شعوبها".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.