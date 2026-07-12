أنباء عن مقتل جنود أمريكيين في هجمات صاروخية على الكويت

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية نقلا عن مصادر عبرية، إن العديد من الجنود الأمريكيين لقوا حتفهم خلال هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية.ووفق المصدر ذاته، أفادت بعض وسائل الإعلام العبرية بما فيها "هادشوت بزمان"، بوقوع خسائر بشرية بين الجنود الأمريكيين إثر هجوم صاروخي على في .وأشارت "مهر" إلى أن المصادر الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الأمر، ووفق الوكالة الإيرانية، تُعتبر القاعدة العسكرية الأمريكية في الكويت إحدى قواعد العدوان على الأراضي الإيرانية.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هجوما صاروخيا إيرانيا استهدف موقع وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية للجيش الأمريكي في الكويت.