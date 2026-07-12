مركز بحري: المسار الجنوبي لمضيق هرمز ما زال مفتوحاً رغم إعلان إيران إغلاقه



أكد البحرية المشترك (JMIC)، اليوم الأحد، أن المسار الجنوبي في لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة، رغم إعلان إغلاق الممر المائي وسط تصاعد التوترات مع .

وأشار المركز إلى أن مستوى التهديد في المضيق ما زال "شديداً"، داعياً السفن إلى توخي الحذر والانتباه إلى مخاطر الألغام والاتصالات البحرية.



وكان الإيراني قد أعلن عدم السماح بعبور السفن عبر المضيق حتى توقف ما وصفه بـ"التدخل الأجنبي"، فيما شهدت حركة الملاحة تباطؤاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.