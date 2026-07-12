الجيش الأمريكي ينفي مقتل ثلاثة من جنوده في الكويت

نفى ، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من جنوده بهجمات في .

وقالت ، "الادعاء بمقتل 3 عسكريين أمريكيين في جراء ضربات شنتها ادعاء كاذب". وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت، مساء الأحد، أن جنودا أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجمات صاروخية إيرانية على الكويت.