انفجارات جنوبي إيران والجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة

دوت انفجارات عدة، قبل قليل، جنوبي ، فيما أعلن عن شن ضربات جديدة.

​

وقال التلفزيون الإيراني، "دوي انفجارات في محيط قرية طاهرويي بمدينة سيريك جنوبي البلاد"، مضيفا "دوي عدة انفجارات في ".

الى ذلك، قالت ، "وقوع عدة انفجارات في سيريك وبندر عباس"، كما قالت ، "دوي انفجار في مدينة جاسك".

كما قالت ، "دوي انفجارات في مدينتي بوشهر وكنغان جنوبي "، مضيفة "دوي انفجارات في تشابهار جنوب شرقي إيران".

بدورها، قالت ، "بدأنا شن مزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز"، مضيفة "القائد العام وجه بشن ضربات لمحاسبة القوات الإيرانية".

وشنّ ، خلال الأيام الماضية، سلسلة من الضربات القوية ضد إيران، وزعمت الأمريكية أن الهجوم جاء ردا على اعتداء إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.