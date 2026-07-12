روسيا تحذر من قصف "محطة بوشهر": قد يتسبب بعواقب وخيمة

في وقت سابق، أفاد مدير عام مؤسسة "روساتوم" ليخاتشيوف، بأنه تم استهداف محافظة بوشهر الإيرانية بقصف جوي، لكن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تُصب.وكتب أوليانوف على حسابه في منصة التواصل X : "أي هجوم على منشأة نووية يُعد جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي. إن الضربات على محطة بوشهر النووية قد تكون لها عواقب وخيمة على كل دول . يجب التوقف عن توجيه هذه الضربات فورا".وشنّ ، ليلة الأربعاء الماضي، سلسلة من الضربات القوية ضد ، وزعمت أن الهجوم جاء ردا على اعتداء إيران على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.وأعلنت (سنتكوم) يوم الخميس، أن الجيش الأمريكي قصف نحو 90 هدفا في إيران، وأعلن الإيراني أنه رد على الهجوم الأمريكي بقصف قاعدتين أمريكيتين في وقاعدتين في .