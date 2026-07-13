إيران: مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي لوقف الحرب انتهت

وقال المتحدث باسم بقائي: "أحيي الشعب العراقي وجميع أحرار العالم الذين عبروا عن وفائهم وشاركوا في تشييع الشهيد ، كما نحيّي الشعب الإيراني الذي شهد الكثير من المحن، لكنه لم ينحنِ، ورغم كل ما واجهه، ظل صامدًا بعزة وكرامة".وتابع أن " تأخذ بعين الاعتبار وتضع على أجندتها المطالب الشعبية في الداعية إلى الثأر لدماء الشهيد "، مشيرا الى انه "على الصعيد الدولي، سنستخدم جميع الوسائل والفرص المتاحة لتوثيق الجرائم المرتكبة والعمل على تحقيق العدالة للشعب الإيراني".