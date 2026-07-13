القضاء الألماني يصدر أحكاماً بحق زوجين عراقيين ارتكبا جرائم "إبادة" ضد الإيزيديات

وفي سياق متصل، قضت المحكمة ذاتها بسجن زوجته السابقة، وهي مواطنة عراقية (كردية) أيضاً، لمدة تسع سنوات ونصف، بعد ثبوت مشاركتها في استعباد الفتاتين. وأوضحت المحكمة أن الحكم على الزوجة جاء وفق " "، نظراً لكونها كانت قاصراً وقت ارتكاب الجرائم.وخلصت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن الجرائم المرتكبة من قبل الزوجين كانت جزءاً لا يتجزأ من حملة "الإبادة الجماعية" الممنهجة التي نفذها تنظيم " " الإرهابي ضد الأقلية الإيزيدية في ، واصفةً الأفعال بكونها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.