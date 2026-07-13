انفجارات جديدة في محيط بندر عباس وجزيرة قشم الإيرانية

فقد أفادت ، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة عباس وجزيرة قشم جنوب ، الواقعتين بالقرب من .وأعلنت إيران في وقت سابق أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع وباكستان وعُمان، الدول الوسيطة في الحرب مع ، بهدف "تجنب التصعيد" مع ، على وقع تجدد الضربات المتبادلة بين البلدين المتحاربين.