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انفجارات جديدة في محيط بندر عباس وجزيرة قشم الإيرانية
دوليات
2026-07-13 | 06:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
229 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أفادت
وكالة مهر الإيرانية
، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة
بندر
عباس وجزيرة قشم جنوب
إيران
، الواقعتين بالقرب من
مضيق هرمز
.
فقد أفادت
وكالة مهر الإيرانية
، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة
بندر
عباس وجزيرة قشم جنوب
إيران
، الواقعتين بالقرب من
مضيق هرمز
.
وأعلنت إيران في وقت سابق أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع
قطر
وباكستان وعُمان، الدول الوسيطة في الحرب مع
واشنطن
، بهدف "تجنب التصعيد" مع
الولايات المتحدة
، على وقع تجدد الضربات المتبادلة بين البلدين المتحاربين.
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