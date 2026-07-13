اليمن.. الحكومة تقصف مطار صنعاء لمنع "رحلة إيرانية" والحوثيون يتهمون السعودية

وقالت إن القوات المسلحة استهدفت مدرج ، وذلك بعد لحظات من طلبها إخلاء المطار وتحذير المواطنين من الاقتراب منه، وفقا لما جاء في (سبا).في المقابل، اتهم المتحدث باسم جماعة يحي سريع، باستهداف مطار صنعاء، وأضاف في تغريدة على حسابه بمنصة إكس "في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف بعدد من الغارات الجوية منهياً بذلك مرحلة خفض التصعيد، وعليه تحمل عواقب عدوانه. نؤكد أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب".وكان رئيس قال إن الحوثيين أصروا على المضي على استقبال رحلة إيرانية جوية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة .ووجه العليمي في بيان له "الحكومة والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، بما يضمن حماية السيادة الوطنية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".وحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وعن جميع ما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن اليمن واستقراره، مطالبا بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، وإنفاذ قرارات ، وفي مقدمتها القرارات 2140 و2216.وقبيل ذلك، قال اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، إن صبر الحكومة نفد إزاء اختراق الطائرات الإيرانية الأجواء اليمنية وسترد على هذه الانتهاكات.وأشار إلى أن الحكومة "ستتصدى للطائرات الإيرانية المعادية بجميع الوسائل المتاحة"، في وقت يهدد الحوثيون بنقل وفدهم من على متن الطائرة الإيرانية التي أقلتهم قبل أيام من مطار صنعاء، رغم رفض الحكومة.وحمل العقيلي في بيان له، إيران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن انتهاك الأجواء اليمنية.وفي الرابع من 4 يوليو/تموز الجاري قال المتحدث الرسمي باسم بقيادة السعودية ركي ، إن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها أو محاولات انتهاك سيادة اليمن.وجاءت تهديد التحالف حينها بعد يوم من وصول طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء، حيث نقلت فيما بعد وفد الحوثيين إلى طهران لحضور مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي الخامنئي.