ايران تهدد برد مدمر اذا استهدفت امريكا جبل "بيكاكس"

وقال المسؤول في تصريحات لشبكة CNN،: "إذا نفذ تهديداته، فسنوجه ردا مدمرا، وسيدفع الثمن الجنود الأمريكيون وشركاؤه في المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن الجبل، الواقع قرب منشأة نطنز النووية، مدرج ضمن قائمة الأهداف الأمريكية، مرجحاً توجيه ضربة إليه قريباً، فيما نفت وجود أي أنشطة نووية في الموقع، ووصفت المزاعم الأمريكية بأنها "غير صحيحة".