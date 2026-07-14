حريق في مرفأ بيروت

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "حريقا اندلع في مرفأ ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية".وأضافت ان "فرق الدفاع المدني هرعت لاخماد الحريق"، مشيرة الى انه "تم فتح تحقيقا في أسباب اندلاعه".