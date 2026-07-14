الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى الأردنيين

ونقلت وكالة "فارس" عن قوله في بيان إنه "في المرحلة الثالثة من الموجة الثانية لعملية "نصر 2" استهدفنا بالصواريخ الباليستية منشآت مهمة وموقع تمركز للقوات الأمريكية في قاعدة جوية في ، تستخدمها القوات الأمريكية لشن هجمات ضد ".وأوضح البيان أن " استخدمت هذه القواعد نفسها في العدون الذي استشهد فيه 186 طفلا في مدرسة ميناب."وخاطب الحرس الثوري الشعب من خلال بيانه، قائلا: "تعلمون ⁠جيدا أننا لا نكن أي عداء لبلدكم، بل ⁠إننا نحبكم، أيها الشعب النبيل، الذي يتفهم ⁠ألم وظلم الشعب الفلسطيني ⁠أكثر من أي شعب آخر".وفي رسالة إلى الأردنيين شدد البيان على أن "مطالبتكم الجادة بإزالة القواعد العسكرية الأمريكية من المنطقة ستشكل مساهمة كبيرة في إنقاذ الشعب الفلسطيني وإعادة الأمن إلى المنطقة".وفي وقت سابق اليوم أفادت وکالة " " الإيرانية بوقوع انفجارات شديدة في القاعدة الجوية "موفق السلطي" في شرق الأردن.وأعلن الجيش الأردني صباح اليوم في بيان نشرته الرسمية "بترا" أنه اعترض 4 صواريخ أطلقتها إيران.