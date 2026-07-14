أردوغان يهدي ترامب هدية مميزة

وأشارت التقارير إلى أن قدم مسدسات مماثلة لبقية قادة الحلف المشاركين في القمة، لكن النسخة المخصصة لترامب كانت الوحيدة المطلية بالذهب.ولفتت إلى أن الهدية كانت من طراز "غوموشاي .357 ماغنوم"، وقد قدمت داخل علبة خشبية تحمل العلم التركي وشعار .وأثارت الهدية ردود فعل واسعة بين القادة المشاركين، إذ قال الكندي مازحا إن هديته من شراب القيقب بدت "متواضعة" مقارنة بهدية أردوغان، بينما أشار مسؤولون غربيون إلى أن بعض المسدسات ظلت في بسبب القيود القانونية المرتبطة بنقل الأسلحة.كما أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء سيخضع السلاح المهدى له لإجراءات النقل القانونية المعمول بها في بلاده.