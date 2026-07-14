الأردن: اعتراض 4 صواريخ دخلت المجال الجوي من جهة إيران

وأوضح المصدر أن "عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها"، مؤكدا أنها "لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية".وأضاف أن "فرق تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المناطق والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات".وشدد المصدر على أن "القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية، وترصد مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يمس أمن المملكة أو مجالها الجوي"، مؤكدا أن "أي انتهاك للسيادة سيواجه بكل حزم ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية".كما دعا المواطنين إلى "اعتماد المصادر الرسمية في تلقي الأخبار والمعلومات، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".