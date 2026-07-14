السعودية ترحب بخطوة عراقية وتدين الاعتداءات الايرانية

ورحب المجلس "بمخرجات الاجتماع السعودي - العراقي الذي عقد في ، مثمناً تأكيد التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها وأجوائها منطلقاً لأي هجمات تستهدف أو دول ، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي".كما رحب "بإعلان بدء إجراءات إلغاء تصنيف دولة راعية للإرهاب، مجدداً دعم المملكة للخطوات التي تتخذها لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة".