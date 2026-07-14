موجة الحر ترفع الوفيات في ألمانيا بنسبة 32% خلال أسبوع

أظهرت بيانات صادرة عن في ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 32% خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 حزيران الماضي، بالتزامن مع موجة الحر التي اجتاحت البلاد.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الوفيات نحو 23.9 ألف حالة، بزيادة تقارب 7.1 آلاف حالة مقارنة بالأسبوع السابق، كما ارتفعت الوفيات في شهر حزيران بنسبة 9% مقارنة بمتوسط الأعوام الأربعة الماضية.



من جهته، قدر معهد أن موجة الحر تسببت بوفاة نحو 5100 شخص منذ منتصف حزيران، بينها 4310 حالات خلال الأسبوع الأكثر حرارة، مشيراً إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كانوا الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة.