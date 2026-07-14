ترامب: استبدلنا نسبة 20% من الرسوم بصفقات تجارة واستثمار مع دول الخليج

وقال في تصريحات، إن هذه الصفقات تأتي ضمن ترتيبات اقتصادية جديدة مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن ستفرض في المقابل حصاراً على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها فقط.وأضاف أن سيبقى مفتوحاً أمام جميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مؤكداً أن تدفقات النفط مستمرة بفضل ما وصفه بـ"القوة الهائلة للجيش الأمريكي".