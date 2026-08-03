حصيلة كبيرة.. وفاة 1657 شخصا وإصابة 3748 بفيروس إيبولا

وجاء في بيان المعهد: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 74 حالة جديدة للمرض، و36 حالة وفاة، و42 شخصا تعافوا".وأعربت العالمية عن قلقها إزاء استمرار انتشار حمى إيبولا في جمهورية الديمقراطية.وقالت المنظمة: "يشير استمرار ارتفاع عدد الحالات وتوسع نطاق الانتشار الجغرافي وارتفاع معدل الوفيات بشكل مستمر إلى التطور السريع لهذه الحالة الطارئة في مجال العامة".وتختلف فاشية فيروس إيبولا التي أعلن عنها في 15 ايار الماضي عن معظم حالات الفاشية السابقة لهذا المرض، حيث لا توجد حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة الجديدة من الفيروس - بونديبوغيو.