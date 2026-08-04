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الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي
دوليات
2026-08-04 | 07:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
200 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، عن تنفيذ هجوم استهدف "هدفاً حساساً" داخل
مطار نجران
جنوب
السعودية
، في أحدث إعلان عن عملية عسكرية ضد المملكة.
وقالت الجماعة، في بيان نقلته
وكالة فرانس برس
، إن "الهجوم استهدف "هدفاً حساساً" في
مطار نجران
، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهدف أو الوسائل المستخدمة في العملية".
ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، بعد أن توعدت الجماعة في الأسابيع الماضية بتوسيع هجماتها على المطارات والمنشآت الحيوية
السعودية
، على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في
اليمن
.
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