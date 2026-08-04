الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي

وقالت الجماعة، في بيان نقلته ، إن "الهجوم استهدف "هدفاً حساساً" في ، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهدف أو الوسائل المستخدمة في العملية".ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، بعد أن توعدت الجماعة في الأسابيع الماضية بتوسيع هجماتها على المطارات والمنشآت الحيوية ، على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في .