مصدر إيراني: خطة مؤقتة بشأن مضيق هرمز قيد النقاش

وقال المصدر في تصريح تابعته ، ان "خطة مؤقتة بشأن قيد النقاش مع "، مبينا ان "مسار الملاحة الخارج من هرمز سيمر عبر طريق بين وعمان".وأضاف ان "عُمان ستسمح للسفن بالمغادرة بعد إخطار "، مشيرا الى انه "من المستبعد أن تقبل طهران بأي بديل آخر لإعادة فتح هرمز".