ترامب: محادثاتنا مع إيران جارية وهذه فرصتها الأخيرة

وقال في تصريحات، إن تتحدث حالياً مع الإيرانيين استجابة لطلبهم، معتبراً أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام للتوصل إلى وثيقة جيدة.وأضاف أن الإيرانيين لم ينكروا وجود المحادثات، إلا أنهم يفضلون عدم الإعلان عنها أثناء إجرائها.وتابع، "نتحدث حاليا عن إعادة فتح بحلول الغد بشكل كامل".