الكشف عن طبيعة الانفجار في دبي

وقالت المديرية في بيان تابعته ، ان "فرق الدفاع المدني في دبي انهت بشكل كامل ومباشر التعامل الميداني مع الحادث الناجم عن انفجار أسطوانة غاز داخل إحدى معارض السيارات الواقعة على ، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة خمسة آخرين بإصابات متفاوتة"، مبينة ان "الفرق المختصة فرضت سيطرتها التامة على موقع الحادث، إذ تم تأمين المنشأة والمنطقة المحيطة بها بالكامل، وانهت جميع العمليات التشغيلية في المكان لضمان عدم وقوع أي أضرار إضافية أو سقوط ضحايا جدد".وأضافت ان "ذلك جاء بعدما تلقت عناصر وفرق الدفاع المدني البلاغ العاجل عن الانفجار في معرض السيارات، لتتحرك الطواقم الميدانية في سرعة قياسية نحو الموقع الممكن في شارع الشيخ زايد"، موضحة ان "الفرق الفورية عملت على فرض طوق أمني وتأمين محيط المعرض بالكامل، حيث تمت عمليات التدخل الميداني والسيطرة على الحادث بحرفية عالية منعت أي تأثيرات جانبية على المنشآت المجاورة أو الحركة المرورية في الشارع".وفي سياق تقديم الرعاية الطبية، أكدت الفرق المختصة في دبي "استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم الطبي اللازم للمصابين الخمسة الناجين من الحادث"، موضحة انه "تم نقل المصابين مباشرة إلى المستشفيات والمراكز الطبية المعنية لتلقي العلاجات الفورية، حيث تتابع الطواقم الصحية حالاتهم الشخصية والإسعافية عن كثب، فيما تم التعامل مع جثمان الشخص المتوفى وفق الإجراءات القانونية والرسمية المعتمدة".وتأتي هذه السيطرة الكاملة على الحادث الميداني في إطار جهود فرق الدفاع المدني في دبي للمحافظة على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة، حيث جرى المسح الميداني الشامل لموقع انفجار أسطوانة الغاز في معرض السيارات بشارع الشيخ زايد للتأكد التام من سلامة المكان وتأمينه بشكل نهائي.وتواصل الفرق المختصة والجهات الطبية المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين الخمسة في المستشفيات لتقديم المساعدة والرعاية اللازمة، مع التأكيد على عودة الاستقرار التام إلى موقع الحادث وانتهاء كافة عمليات الدفاع المدني في المنطقة.