ترامب: القيادة الإيرانية مخادعة ومضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل البحرية الأمريكية

وقال في تدوينة على منصة تروث وتابعتها ، ان "القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يُصدق! يطلبون عقد اجتماع، ويقول البعض: "تبدأ المحادثات"، مع تحديد المزيد منها في المستقبل القريب، ثم يخرجون علناً وبكل فخر ليقولوا إنهم لا يجرون أي مناقشات، وإنه لا يتم التحدث عن أي شيء، وإنهم يتعاملون فقط مع عُمان".وأضاف "يواصلون حديثهم المعتاد، زاعمين أن سيكون تحت سيطرتهم الكاملة، في حين أنه يخضع بالفعل لسيطرة كاملة من قبل وحصارنا، أو كما يسميه البعض الجدار الفولاذي للولايات المتحدة".واكد "لا شيء يدخل إلى إلا إذا أردنا نحن ذلك، ولا شيء يخرج منها إلا إذا تحقق اتفاق، أو استسلام كامل"، لافتا الى انه "لو أرادت إيران الاعتراف بذلك أم لا، فإننا في الواقع نتحدث عن حل لمشكلة تسببت بها هي على مدى عقود".وشدد "لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً".