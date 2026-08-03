وجاء التحقيق عقب شكوى تقدمت بها منظمة مدنية، اعتبرت أن الوقائع قد تنطوي على جرائم تتعلق بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إجرامي وتسهيل الهجرة غير النظامية.وكلفت المحكمة بإعداد تقرير مفصل عن عمليات العبور التي شهدتها المدينة لاسيما خلال يومي 30 و31 تموز، والتحقق من احتمال وجود شبكات أو مجموعات منظمة تقف وراءها.وشهدت سبتة أواخر تموز وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين عبر السباحة أو سيراً على الأقدام، ما دفع السلطات إلى الاستعانة بالجيش لتعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة.