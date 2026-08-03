ايران: قواتنا بالمرصاد لأي تهديد على الحدود مع العراق

وقال قائد في ، كرمي، إن "قوات مقر حمزة تتمتع بجهوزية استخبارية وعملياتية، وهي مستعدة للرد بشكل حاسم على أي تهديد".وأضاف أن القوات تعتمد على الإشراف الاستخباري والقدرات العسكرية والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز استعدادها لمواجهة التحديات الأمنية في المناطق الحدودية.جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد صرح في شهر ايار بأنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" تجاه الأكراد. وقال للصحافيين في إن زودتهم بالسلاح بهدف استخدامه داخل ، لكنهم، بحسب قوله، احتفظوا به بدل تنفيذ المهمة.وفي اذار الماضي، نفت حكومة إقليم بشكل قاطع وجود أي خطة لتسليح جماعات كردية معارضة داخل إيران أو إرسالها إلى أراضيها، واصفة التقارير التي تحدثت عن ذلك بأنها "لا أساس لها من تماما".