ايران: الهجوم البري من كردستان جزء من مخططات الموساد

واستشهد قشقاوي في مقابلة مع "SNN"، بكتاب "مهمة الإلهية ضد " للمؤلف وولرشتاين ووثيقة الأمريكي: "ينص هذان النصان صراحة على أنه لإضعاف إيران، يجب تقسيمها إلى مجموعات صغيرة، وقد ذُكرت أسماء مناطق مثل إيران وشمال غربها في هذا السياق".وحول دور "المعارضة التخريبية" و"الملكيين" (مؤيدو النظام الملكي السابق) في هذا المسار، أوضح قشقاوي قائلا "الملكيون لن يستطيعوا أبدا حل التناقض بين ادعاء الوطنية ودعم الانفصاليين.. هم في الواقع مشاة التيارات الانفصالية، ومنبع كل هذه التيارات هو الصهيونية".وردا على الأسئلة المتعلقة بالتحركات في المناطق الحدودية، قال المتحدث باسم القومي والسياسة الخارجية "هناك تحركات في ، لكن لدينا إشراف استخباراتي جيد.. التقارير الواردة إلى لجنة الأمن القومي أدت إلى تنفيذ العديد من العمليات الاستباقية".كما أكد في نقده للتحليلات الإعلامية السطحية: "يجب على المحللين أولا امتلاك البيانات الكاملة (95% من المعلومات)، ثم البدء بالتحليل (5%)، لا أن يقدموا تحليلات موسعة بمعلومات ضئيلة".وعن تغيير التكتيكات الدفاعية، أفاد حسن قشقاوي بالقول: "تحولت العمليات الاستباقية الآن إلى استراتيجيتنا الجديدة في مجمل هذه الحرب، وهذا يعني أنه في حال تحديد أي تجمع أو إجراء للعدو، سنقوم بتوجيه ضربة قبل أن يقدموا على أي حركة".وفي جانب آخر من المقابلة، أشار قشقاوي إلى مكانة القوميات الإيرانية، قائلا: "الأكراد من بين أكثر الجماعات العرقية الآرية، ولهم تعصب يُضرب به المثل في الحفاظ على سلامة الأراضي الإيرانية.. شعب كردستان لم يتماش إطلاقا مع الجماعات الانفصالية، وهذا التماسك الوطني بالذات هو ما جعل العدو يُهزم في الميدان".وأكمل: " أشار أيضا إلى تماسك وصلابة الشعب الإيراني واعترف بأنه بسبب هذا ، لا توجد إمكانية للسيطرة على البلاد".