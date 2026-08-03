مسيرات تستهدف سفينة شحن تركية في البحر الأسود



أفادت وكالة أنباء تركية، اليوم الاثنين، بتعرض سفينة شحن تركية كانت متجهة إلى ومحملة بالفواكه والخضراوات لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في .



وذكرت الوكالة أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة من أفراد طاقم السفينة، فيما اندلع حريق على متنها عقب الاستهداف.



ونقلت عن قبطان السفينة يالتشين قوله إن الهجوم نُفذ باستخدام ما بين ست وسبع طائرات مسيرة، مشيراً إلى أن أفراد الطاقم باشروا بإخماد الحريق والسيطرة عليه.