حزب الله: لا يوجد أي مانع من لقاء علني مع القيادة السورية

وقال الأمين العام للحزب الشيخ في كلمة له بمناسبة اربعينية الامام الحسين (ع)، وتابعتها ، ان " المستقرة هي سند للبنان كما المستقر هو سند لسوريا"، مؤكدا "أهمية وضرورة العلاقة الأخوية والإيجابية والتعاونية بين دولتي لبنان وسوريا".وأضاف انه "لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسباً".