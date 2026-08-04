الشيخ نعيم قاسم: ايران انتصرت والمفاوضات المباشرة جلبت العار للبنان

وقال الشيخ قاسم في كلمة له بمناسبة اربعينية الامام الحسين (ع)، وتابعتها ، "نواجه عدواناً أميركياً إسرائيلياً على وغزة وإيران والعراق واليمن من أجل إطفاء جذوة المقاومة واستعمار المنطقة"، مبينا انه "في لبنان كان الهدف من العدوان الذي حصل في أيلول 2024 إنهاء المقاومة واقتلاعها من الأرض والحياة".وأضاف "واجهناهم بمعركة "أولي البأس" واستطعنا أن نبقى مستمرين وأرغمناهم على اتفاق يجعل المقاومة حقا وسقط هدفهم"، موضحا انهم "راهنوا خلال 15 شهراً على الإنهاء البطيء واستخدام كل الأدوات الشيطانية لضرب مسيرتنا".وتابع "أعدوا لمعركة كبرى كانوا يتوقعون أنها هي ستنهي المقاومة لكن فوجئوا بالإعداد والالتفاف الشعبي وقوة المقاومين"، لافتا الى ان "الذي أوقف العدوان بوحشيته الواسعة وخفض من مستواه إلى الحد الذي نراه اليوم هو مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية".وبين ان "المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية"، مشيرا الى ان " حصلت على مكتسبات سياسية لكنها لن تحصل على نتائج ميدانية بوجود المقاومة".وذكر ان "بهذه الوتيرة لن تحقق السلطة السياسية شيئاً للبنان ولن تتمكن من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأميركية"، داعيا "السلطة في لبنان لإيقاف التنازلات المجانية والحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي والاهتمام بالسيادة".وتساءل "ألا يفترض أن يكون التدمير الممنهج الذي يحصل لقرى وبلدات الجنوب سبباً لوقف الحوار مع الكيان الإسرائيلي"، موضحا ان "كل ما حصل من اعتداء على لبنان هو بإشراف أميركي وإدارة أميركية وموافقة أميركية".وذكر ان "مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي ولولا صمود المقاومة لما تحقق شيء"، مشيرا الى ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصرت ولم يعد هناك مجال للحديث عن من انتصر في المواجهة".واكد ان " مهمة مؤثرة أساسية ينعكس وجودها وحضورها على كل العالم من دون استثناء"، لافتا الى ان "قيادة آية الله السيد مجتبى ستكون سبباً لمزيد من الانتصارات وتحقيق الأهداف المستقبلية".وبين ان "أكثرية الشعب اللبناني مع المقاومة والتحرير والسيادة الوطنية والجيش"، داعيا "المراهنين على أميركا و"إسرائيل" الى أن يلتفوا حول والسيادة ورفض الاحتلال".