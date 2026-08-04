رئيس الحكومة اللبنانية يرد على نعيم قاسم: اعانة إسرائيل من تفرّد بقرار الحرب

واعتبر سلام في منشور عبر منصة "أكس" أن هذا الكلام يتناقض مع دعوات الحوار والوحدة التي صدرت في الوقت نفسه، وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة لما جرى في السنوات الماضية.وقال سلام إن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه أولئك الذين تفرّدوا بقرار إدخال في مغامرات حروب "إسناد" عبثية، والتي منحت الذرائع للاعتداء على لبنان ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجير مئات الآلاف منهم، مشدداً على أن من تفرّد بقرار الحرب وحاول الاستمرار في مصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح اللبنانيين، لا يملك الحق في توزيع شهادات الوطنية، ناهيك عن السيادة.وأكد رئيس الحكومة أن لا سيادة للبنان إلا بقرار وطني مستقل في دولة موحدة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، مشيراً إلى أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق مهما كانت مرة، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال اللبنانيون يدفعون أثمانها الباهظة حتى اليوم.وشدد سلام على أن الدولة تبقى حاضناً لكل اللبنانيين، ولا سيما لأهل الجنوب الذين تكبدوا الخسائر الواحدة تلو الأخرى، وهي ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من الأراضي ، وإعادة كل الأسرى، وتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة للأهالي إلى مدنهم وقراهم وحقولهم وبيوتهم، بالإضافة إلى إعادة الإعمار بما يساهم في بلسمة جراح كل العائلات التي فقدت أحباءها وأرزاقها.واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن الإقلاع عن لغة التخوين، والصدق في الدعوة إلى الحوار والتضامن الوطني، هو الطريق الأجدى لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة كل هذه التحديات الجسام التي تهدد مستقبل البلاد ووحدة أبنائها.