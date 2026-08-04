انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما

وتركز المحادثات على آليات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي ، مقابل انتشار ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وسط استمرار التوترات على الحدود الجنوبية.وتأتي الجولة الجديدة في ظل بقاء قوات إسرائيلية في مناطق من ، فيما تربط تل أبيب أي انسحابات إضافية باستكمال إجراءات نزع السلاح وفق بنود الاتفاق.